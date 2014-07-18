لجنة أهالي عنيزة تحتفي بعودة الشيخ الصيخان من رحلته العلاجية

بحضور محافظ عنيزة فهد بن حمد السليم أقامت لجنة أهالي عنيزة مساء أمس الأول حفل احتفاء بسلامة رئيس اللجنة الشيخ محمد بن سليمان الصيخان بعد الرحلة العلاجية وعودته إلى أرض الوطن سليماً معافى بحمد الله، وذلك في مقر ضيافة البلدية في المطل الغربي بحضور عدد من مدراء القطاعات الحكومية والخاصة، وبدأ الحفل بكلمة لنائب رئيس لجنة أهالي عنيزة إبراهيم السماعيل، قدم خلالها التهنئة للشيخ محمد الصيخان بنجاح الرحلة العلاجية، كما قدم الشكر لمحافظ عنيزة على تشريفه حفل الاحتفاء، عقب ذلك ألقى محافظ عنيزة فهد السليم كلمة نوه فيها برئيس اللجنة الشيخ الصيخان، وأشار إلى جهوده المتميزة في قيادة لجنة أهالي عنيزة ووقفاته الدائمة مع الجميع، وقدم السليم التهنئة للشيخ الصيخان بسلامة الوصول ونجاح الفحوصات الطبية، إثر ذلك توالت الكلمات من الحضور التي حملت التهنئة والدعوات بأن يمتع الشيخ الصيخان بالصحة والعافية.

هذا وتخلل الحفل عدداً من المداخلات التي تناولت في مجملها ماتحضى به عنيزة من دعم لامحدود من القيادة الرشيدة والتي أثمرت عن مشاريع ونقلات تنموية متميزة، وفي ختام الحفل شرف الجميع حفل العشاء المعد بهذه المناسبة.

حضر الحفل محافظ عنيزة السابق عبدالله السليم وعضو مجلس منطقة القصيم مساعد السليم وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال.