مطلقات وأرامل في مهرجان «نفحات رمضانية» بمدينة الطيبات

تستمر فعاليات مهرجان "نفحات رمضانية" بمدينة الطيبات لأسبوعها الثاني والتى تأتى ضمن برامج مهرجان «رمضان.. تحلى جمعتنا» والمدرجة ايضاً ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية لأمانة مدينة جدة واثبت المهرجان الذي يضم في طياته مشاركة العديد من السيدات من ارامل ومطلقات بالإضافة الى المعيلات ومن يبحثن عن مصدر اضافي لتحسين الوضع الاقتصادي دعمه بمنح المشاركات من الأسر المنتجة مواقع مجانية تعرض فيها منتجاتها.

وأكد يوسف محمد كيكي، المشرف العام على مدينة الطيبات العالمية للعلوم والمعرفة بأن المهرجان احتوى على مبيعات الأسر المنتجة والذي بلغ عددها 70 أسرة، شاركت بحرف متنوعة من منسوجات يدوية ومأكولات شعبية وحلويات وبالإضافة الى المجسمات الفنية والأثرية موضحا بأن المهرجان يدعم هذه الأسر ويشجعها من خلال اتاحة الفرصة لها لتسويق منتجاتها مع تحسين الدخل.

وأضاف بأن مدينة الطيبات تحرص على المشاركة في فعاليات مهرجان امانة جدة للتعريف بالمتحف الذي يعد أحد أهم المتاحف التراثية الأثرية القديمة مما يتيح للزوار قضاء وقت ممتع ومفيد مابين اروقة المتحف والبرامج المقدمة.

وتذكر نورا صاحبة مشروع "نوف سويت" بأن مشاركتها في المهرجان كانت في الأطعمة موضحة بانه سبق لها المشاركة في العديد من الفعاليات المختلفة إلا ان هذه المرة الأولى التي تشارك فيها في فعالية كبيرة وتهدف من المشاركة الانتشار والربح مع تبادل الخبرات بينها وبين المشاركات.

ومن جانب آخر اشار محمد اليامي المتحدث الرسمي لمهرجان امانة جدة ان فعاليات مدينة الطيبات تأتي في اطار حرص المهرجان على تقديم برامج تسهم في تشجيع الأسر المنتجة على العمل والتطوير بالإضافة الى زيادة الانتاجية مؤكدا اهتمامهم على تحسين الوضع المعيشي للأسر المنتجة.