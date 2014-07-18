القوة الخاصة لأمن الطرق بالرياض تكثف تواجدها لخدمة المعتمرين

الرياض - مناحي الشيباني

استعرض قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض اللواء زايد بن عبدالرحمن الطويان خلال تواجده بالميدان للإشراف على تنفيذ الخطط الأمنية والمرورية الخاصة بموسم العمرة وشهر رمضان المبارك الخطط الأمنية والمرورية للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض المنفذة خلال شهر رمضان أثناء تواجده للإشراف على سير العمل ومشاركته زملاءه العاملين بالميدان صف الضباط والجنود وجبة إفطارهم بحضور العقيد هاني الباهلي قائد دوريات أمن طرق المزاحمية والرائد عبدالصمد العتيبي رئيس مركز انطلاق دوريات طريق المزاحمية والنقيب عبدالعزيز العتيبي المشرف على فرق المهام في صوره تعكس التلاحم وقرب المسؤولين من منسوبيهم وتلمس احتياجاتهم. وأعرب الطويان أثناء حديثه لمنسوبي القوة الخاصة لأمن الطرق المتواجدين في الميدان عن شكره وتقديره لهم كافة على حسن التعامل مع مستخدمي الطريق والدور الكبير الذي يقومون به في حماية وطنهم وخدمة مستخدمي الطرق وتحقيق الأمن والسلامة وتوفير الأمن والطمأنينة واستمع اللواء الطويان والقيادات الميدانية من العاملين بالميدان الى طلباتهم والمقترحات التي من شأنها تطوير العمل ورفع مستوى الأداء وأكد المقدم الطويان على أهمية دعوة قائدي المركبات إلى الالتزام بالأنظمة والإرشادات المرورية والسرعات المحددة والانتباه وتوخي الحذر أثناء القيادة للحفاظ على سلامتهم وسلامة سالكي الطريق من خلال دعوتهم وتكثيف التوعية المرورية بهذا الشأن.

وفي نهاية حديثة لزملائه العاملين بالميدان دعا اللواء الطويان الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وان يحفظ لبلادنا أمنها وأمانها.