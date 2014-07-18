مشعل بن ماجد يزور مهرجان «رمضاننا كذا»

أكد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد عبدالعزيز محافظ جدة رئيس اللجنة العليا لمهرجان جدة التاريخية عقب جولته على مسار الفعاليات مساء أمس الاول، التي بدأها من باب "جديد" مرورا بشارع أبو عنبه والعودة للطريق الموازي، شاهد خلالها الفعاليات، التي نفذت واكتسبت إقبالا كبيرا من الأهالي والزوار.

وأعلن سمو الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز أن عدد زوار المهرجان قد تجاوز 563 ألف زائر، معرباً عن سعادته بهذا الإقبال الذي حظي به المهرجان.

ووجه سموه الشكر لجميع المشاركين والمساهمين والمنظم للفعاليات، مثنيا على جهود الأجهزة الأمنية والكشافة في تسهيل انسيابية الحركة ومشاركتهم والحفاظ على الأمن وتسهيل الخدمات، بالإضافة للدفاع المدني وعمد جدة.

وأشاد سموه بالشباب السعودي على دورهم في التنظيم ومساعدة الزوار أثناء تواجدهم في المهرجان، منوهاً بانضباطيتهم قبل بداية المهرجان، مؤكداً بأنه لن يعمل في مهرجان جدة غير الشباب السعودي فقط.

وأبان سموه إن محبي جدة كانوا من أهم عوامل نجاح فعاليات المهرجان، موضحاً دور الأسر المنتجة الواضح في صياغة فعاليات المهرجان، سائلا الله أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحقق لمنطقة جدة التاريخية مزيداً من التألق والازدهار على خارطة التراث والعراقة والأصالة، لافتاً سموه الانتباه إلى أنه في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم سيتم استكمال التجهيزات لفعاليات "عيدنا كذا"، الذي سيبدأ أول يوم العيد إلى الرابع من شهر شوال بشكل وحلة تعيد ذاكرة الماضي بشكل جميل.

وفي ختام الجولة كرم سموه الداعمين والرعاة.