أخبار عاجلة

فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب -
منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

“موبينيل” تحتفل بإعلان رمضان وسط حضور فؤاد وعدوية وخالد النبوي وبهاء سلطان وبشري

Google+ Print
“موبينيل” تحتفل بإعلان رمضان وسط حضور فؤاد وعدوية وخالد النبوي وبهاء سلطان وبشري “موبينيل” تحتفل بإعلان رمضان وسط حضور فؤاد وعدوية وخالد النبوي وبهاء سلطان وبشري

خالد النبوي أحد أبطال إعلان موبينيل

احتفلت شركة “موبينيل” أمس بمدينة “up town Cairo”  بإعلان رمضان الجديد المقرر عرضه بدءًا من اليوم في حفل كبير بحضور نجوم الإعلان لهذا العام على رأسهم النجم خالد النبوي، والفنان الكبير أحمد عدوية والفنانة بشرى والنجوم الشباب وصناع العمل.

كما تم دعوت كل من شارك في إعلانات “موبينيل” للسنوات الماضية، وحضر اوكا واورتيجا بصحبة.

الحفل ضم فقرات عديدة من دى جى ورسم بالحنة وقراءة الكف وتوزيع جوائز على الحضور وانتهى بسحور جماعي لكل الحاضرين.

قاما كلا من “ماريان مكاري” مديرة إدارة الاتصالات و”أشرف حليم” نائب رئيس مجلس الاإدارة بالترحيب بالحاضرين وتكريم كل المشاركين في العمل، وقاما بعرض أغنية الاعلان الجديدة التي شارك فيها كلا من النجم محمد فؤاد، وبهاء سلطان، وأحمد عدوية، وخالد النبوي الي جانب بعض النجوم الشباب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا