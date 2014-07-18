“موبينيل” تحتفل بإعلان رمضان وسط حضور فؤاد وعدوية وخالد النبوي وبهاء سلطان وبشري

احتفلت شركة “موبينيل” أمس بمدينة “up town Cairo” بإعلان رمضان الجديد المقرر عرضه بدءًا من اليوم في حفل كبير بحضور نجوم الإعلان لهذا العام على رأسهم النجم خالد النبوي، والفنان الكبير أحمد عدوية والفنانة بشرى والنجوم الشباب وصناع العمل.

كما تم دعوت كل من شارك في إعلانات “موبينيل” للسنوات الماضية، وحضر اوكا واورتيجا بصحبة.

الحفل ضم فقرات عديدة من دى جى ورسم بالحنة وقراءة الكف وتوزيع جوائز على الحضور وانتهى بسحور جماعي لكل الحاضرين.

قاما كلا من “ماريان مكاري” مديرة إدارة الاتصالات و”أشرف حليم” نائب رئيس مجلس الاإدارة بالترحيب بالحاضرين وتكريم كل المشاركين في العمل، وقاما بعرض أغنية الاعلان الجديدة التي شارك فيها كلا من النجم محمد فؤاد، وبهاء سلطان، وأحمد عدوية، وخالد النبوي الي جانب بعض النجوم الشباب.