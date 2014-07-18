هيفا وهبي: إليسا نيتها غير صافية وصوت أصالة لا يعجبني

أدانت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي الأقاويل التي أثيرت حول فيلمها "حلاوة روح" الذي مُنع من العرض في مصر بقرار وزاري، موضحةً أنها تحترم القرار الصادر من دولة، ولكنها أوضحت أن الكلام الذي قيل حول العمل مبالغ فيه، ويُعتبر تعدٍ بطريقة عشوائية عليه، مشيرةً إلى أنه على أساس هذه الطريقة بالكلام تم وقف الفيلم.

وتحدثت عن أكثر كلام عن العمل استفزها بالفعل، وهو ما تردد أن الطفل بطل العمل قام باغتصاب البطلة، وتأسفت على الكلام الكثير الذي أثير من قبل الإعلاميين الكبار في وقت لم يشاهدوا العمل من الأساس، وأشارت أن معظمهم عندما حضر الفيلم مثل تامر أمين أنصفها وقال أن العمل لا يتضمن على كل ما أثير.

وأشارت وهبي خلال لقائها مع الإعلامية سمر يسري في الجزء الثاني من حلقة برنامج "ليلة"على قناة النهار، أن الفيلم تعرّض لهذه الحروب لأن هيفا هي البطلة، معتبرة أن لو البطلة كانت فنانة غيرها لمر كل ما أثير حوله مرور الكرام.

ووصفت هيفا من قال عن مشهد الاغتصاب أنه مشهد مقزز بأنه صاحب خيال جنسي ومريض.

وواجهت سمر هيفا وهبي بإحدى الفيديوهات التي قالت فيها للإعلامي اللبناني عادل كرم "من يكرهني يقبل مؤخرتي"، فكان رد هيفا: "هيدي الحقيقة واللي عاجبه".



كما واجهت سمر هيفا بفيديو أخر لمواطنتها إليسا تقول فيه: "هيفا عملت من لا شيء شيء"، فاعتبرت هيفا أن من يتكلم على شخص بأسلوب غير لائق تكون نيته غير صافية وتسألت: "لامتا راح نبخل على هيفا بالحكي الحلو وبشكل عام فلا أريد أن يقول أحد رأيه فيّ".

وبعرض فيديو أخر تظهر فيه أصالة وشيرين حيث تقول فيه الأخيرة أنها حضرت حفلة لهيفا ووجدتها تغني بشكل منضبط دون نشاذ، فكان رد أصالة حسب ما أظهر الفيديو: "معقول؟ أنا أراها تنشذ"، فكان رد هيفا أن شيرين محترمة ولكن أصالة لا ترى بشكل جيد، وأضافت: "أنا عن نفسي أقول أن صوت أصالة يزرزعلي بدني" وتابعت: "كلنا نتفق على صوت شيرين ولكننا لا نتفق على صوت أصالة، ورغم إشادة النقاد بصوتها إلا أنه لا يعجبني".

وأشارت هيفا قائلة: "هل تقصد أصالة الحفلة التي حضرتها لي وكان المسرح كامل العدد وهي غنت ونزلت من على المسرح في الخامسة صباحاً، وأنا صعدت في الوقت نفسه؟ هل تقصد أصالة هذه الحفلة التي أقامها زوجها طارق العريان؟!".

وفي أخر الحلقة وجّهت هيفا رسالة قائلة فيها: "أتمنى أن أكون مسؤولة عن تصرفاتي أنا، ولا أكون مسؤولة عن طريقة خيالكم"، وتابعت: "أنا مبسوطة هذه الأيام وأعيش أحلى فترة حياتي الفنية مع مسلسلي الناجح "كلام على ورق" وفريق العمل ا