ما هي المفاجأة التي يحضّر لها المخرج والقيصر؟

نشر المخرج فادي حداد على موقعه الرسمي على "انستغرام" مجموعة صور تجمعه بالفنان كاظم الساهر دون أن يعلّق عليها بأي كلام يشير الى إمكانية وجود تعاون فني بينهما.

ولكن الصور تكشف أن حداد كان يُطلع كاظم الساهر على مجموعة من المواقع الطبيعية المناسبة لتصوير فيديو كليب.

فما هو العمل الفني الذي سيجمع بين الساهر وحداد في الفترة المقبلة؟

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