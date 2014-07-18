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ما هي المفاجأة التي يحضّر لها المخرج والقيصر؟

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ما هي المفاجأة التي يحضّر لها المخرج والقيصر؟ ما هي المفاجأة التي يحضّر لها المخرج والقيصر؟

الجمعة 18-07-2014 03:00

نشر المخرج فادي حداد على موقعه الرسمي على "انستغرام" مجموعة صور تجمعه بالفنان كاظم الساهر دون أن يعلّق عليها بأي كلام يشير الى إمكانية وجود تعاون فني بينهما.

ولكن الصور تكشف أن حداد كان يُطلع كاظم الساهر على مجموعة من المواقع الطبيعية المناسبة لتصوير كليب.

فما هو العمل الفني الذي سيجمع بين الساهر وحداد في الفترة المقبلة؟

 

 

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