رحيل النجمة الأمريكية إليان إسترتش عن عمر ناهز 89 عاماً

توفيت اليوم الخميس المغنية والممثلة الأمريكية Elaine Stritch عن عمر ناهز 89 عاماً، في منزلها بولاية Michigan الأمريكية.

وكانت صحة Stritch قد تراجعت العام الماضي بسبب معاناتها من مرض السكرّي، فقررت الإنتقال من نيويورك للعيش في منزلها بـ Michigan كي تبقى قريبة من الأقارب والمحبين والأصدقاء.

النجمة الراحلة Elaine Stritch إشتهرت من خلال مسلسل 30Rock الكوميدي، الذي أدت فيه دور والدة الممثل Alec Baldwin.

Baldwin أعرب عن أسفه الشديد لخسارة الممثلة القديرة Elaine، وقال عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر: السيدة التي أحببتها وأعجبت بها وبصدقها رحلت...

ومن جهة أخرى، عاشت Stritch علاقة عاطفية مع الممثل الأمريكي Rock Hudson، قبل أن تكتشف أنه مثلي الجنس.

تقديراً لمسيرتها الفنية الحافلة بالنجاحات، حازت Elaine Stritch على العديد من الجوائز وآخرها كانت:

- Outstanding Guest Actress in a Comedy Series في العام 2013

- Outstanding Guest Actress in a Comedy Series في العام 2010

- Outstanding Guest Actress in a Comedy Series في العام 2009

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