سقوط الطائرة الماليزية…”النكتة” التي أصبحت حقيقة

لم يكن أحد ركاب الطائرة الماليزية يدري أن نكتته ستتحول إلى واقع عندما نشر صورة الطائرة التي أسقطت فوق أوكرانيا، يوم الخميس، على حسابه في فيسبوك مصحوبة برسالة تقول “هذا هو شكلها في حال اختفت”.

ووضع الهولندي “كور بان” على فيسبوك صورة للطائرة الماليزية المنكوبة قبل رحلتها “إم.إتش17″، المتجهة من أمستردام إلى كوالالمبور، مع رسالة تشير بوضوح للطائرة الأخرى المختفية للخطوط الجوية الماليزية منذ أكثر من 5 أشهر أثناء قيامها بالرحلة “إم.إتش 370″.

وظهرت أنباء سقوط الطائرة فوق أوكرانيا بعد رسالة “بان” بنحو 7 ساعات، ليكون ضمن الضحايا الـ 298 للطائرة، من بينهم 154 هولنديا.

و بحسب وزارة الدفاع الأميركية فقد تم إسقاط الطائرة، من طراز بيونغ 777، فوق الأراضي الأوكرانية بصاروخ “أرض-جو”، لم يُعرف بعد الجهة المسؤولة عنه، وسط اتهامات متبادلة بين الحكومة الأوكرانية والانفصاليين في شرقي البلاد.