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وزير الثقافة: مسلسل «سجن النسا» عظيم.. و«سرايا عابدين» سخيف

  • مصر
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قال الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة، إن مسلسل «سجن النسا» من أفضل مسلسلات رمضان هذا العام، واصفا مسلسل «سرايا عابدين» بـ«السخيف لأخطاءه التاريخية المتكررة».

وقال «عصفور» في مداخلة هاتفية لبرنامج «اسمع » على موجات إذاعة «نغم إف إم»، الخميس: «أنا بقول رأيي كمواطن مصري، وليس كوزير للثقافة».

وعن إعلانات التبرع والدعم، قال «عصفور»: «الإعلانات بها كمية تناقضات، يظهر بها الأشخاص أثرياء إلى درجة الجشع، وآخرين إلى درجة العدم»، مطالبا بدراسة الإعلان جيدا قبل خروجه للإعلام.

وعن دراما رمضان، قال: «مسلسل سجن النسا، عظيم، وأحسن مسلسل في رمضان حاليا، وألفاظه حكاية، وروايته جيدة جدا، أما سرايا عابدين، شعوري ناحيته سلبي، بما فيه من أخطاء تاريخية سخيفة وأخطاء أخرى متعلقة بالدراما، فضلا عن أنه تقليد لمسلسل تركي اسمه حريم السلطان».

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