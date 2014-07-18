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مصرع سائح أوكراني عقب سقوطه من أعلي العمارة التي يقيم بها بالغردقة‎

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مصرع سائح أوكراني عقب سقوطه من أعلي العمارة التي يقيم بها بالغردقة‎ مصرع سائح أوكراني عقب سقوطه من أعلي العمارة التي يقيم بها بالغردقة‎

 

جثة – أرشيفية

لقي سائح أوكراني الجنسية يعمل بإحدي القري السياحية بسفاجا مصرعه، عقب سقوطه من أعلي العمارة التي يقيم بإحدي الوحدات السكنية بها بعد أن حاول الدخول لها من السطوح لفقده مفتاحها  وعثرت الأجهزة الأمنية علي جثة السائح ملقاه أسفل العمارة السكنية وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي وتحرر محضر بالحادث وتباشر النيابة التحقيقات.

وتبين من التحقيقات الأولية أن السائح، يدعي ايفن ويعمل بقرية سياحية شمال سفاجا وغادر القرية لمسكنه فجرًا وتم ابلاغ سفاره بلاده بالقاهرة  وقرر المستشار احمد محروس رئيس نيابة سفاجا طلب تحريات المباحث حول الواقعة وبيان وجود شبهه جنائية من عدمه وندب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

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