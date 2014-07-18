مرتضى: حسمنا ضم الشناوي وعواد

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك أن ناديه حسم صفقتي ضم أحمد الشناوي ومحمد عواد حارسي مرمى المصري والإسماعيلي على الترتيب.

وكان FilGoal.com قد كشف عن اقتراب الشناوي من العودة للزمالك مقابل أحمد جعفر ومحمد أبو جبل ومقابل مادي.وقال مرتضى في تصريحات خاصة لـFilGoal.com "حسمنا صفقة ضم الشناوي، وعواد أيضا".

وأكد رئيس الزمالك أنه حصل على موافقة رسمية من مجلسي إدارة الناديين ولم يتبقى سوى توقيع العقود فقط.

وكان الزمالك قد دخل في مفاوضات أيضا مع عصام الحضري حارس مرمى وادي دجلة.

وبضم الشناوي وعواد بات في حكم المؤكد استغناء الزمالك عن عبد الواحد السيد قائد الفريق رسميا بعد ما يقرب من 17 عاما بين جدرانه.