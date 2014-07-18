هندسة “شبين الكوم” تحتل المركز السادس في مسابقة فورميلا العالمية

استقبل الدكتور صبحى غنيم رئيس جامعة المنوفية أعضاء فريق كلية الهندسة بشبين الكوم بعد مشاركتهم فى مسابقة فورميولا العالمية وفوزهم بالمركز السادس على مستوى جامعات 21 دولة شاركت فى المسابقة التى أقيمت بإحدى ضواحى لندن.

وصرح الدكتور مصطفى عميد كلية الهندسة، بأن أعضاء الفريق يبلغ عددهم 23 طالبا وطالبة سافر منهم 6طلاب يمثلون الفريق فى المسابقة العالمية لتصميم وتصنيع سيارات السباق فورميولافى الفترة من 11-13 يوليو الحالى،وحاز التصميم المقدم من الفريق على إعجاب وتقدير لجنة التحكيم الدولية لتميزه بالبساطة والإنسيابية والنعومة والقوة فى وقت واحد وأشرف على الفريق الدكتور عوض صيام أستاذ هندسة القوى الميكانيكيةبكلية الهندسة بشبين الكوم.

وهنأ الدكتور صبحى غنيم رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة أعضاء الفريق ومعهم عميد الكلية الفريق على ورفعهم اسم الجامعة فى المحافل الدولية ،وقدم رئيس الجامعة مكافأة مالية لأعضاء الفريق وشهادة تقدير من الجامعة ،ووعد أعضاء الفريق رئيس الجامعة بالإستمرار فى الجهد العلمى والتفوق والإبداع فى كل مشاركاتهم المحلية والدولية.