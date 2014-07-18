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تعديل المناهج قبل بدء العام الدراسي الجديد

  • مصر
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أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبوالنصر أن الوزارة بصدد تعديل المناهج الدراسية قبل بدء العام الدراسي الجديد، وأنه يتم تعديل 95 كتاب تعليم عام و300 تعليم فني، بهدف تطوير منظومة التعليم وتطوير أساليبه.

وقال «أبوالنصر»، على هامش حضوره مؤتمر لتنمية مهارات المعلم المصري لتربية النشىء بالإسكندرية بالتعاون مع الجانب الإماراتي، الخميس، أن وزارة التربية والتعليم تقوم بحصر بنسبة عجز المدرسين في المدارس على مستوى الجمهورية، تمهيدًا للإعلان عن مسابقة لتعيين مدرسين جدد لسد العجز، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من حصر نسبة العجز بـ 1150 مدرسة.

وأضاف أن الدولة أصبحت في المرتبة 73 على مستوى العالم بعد أن كانت في المركز 148، وذلك بفضل مشروعي تطوير التكنولوجيا والتعليم الابتدائي.

ونفى الدكتور محمود أبوالنصر نية الوزارة زيادة المصروفات الدراسية بالمدارس الحكومية، لافتاً إلى أنه تم تحديد شرائح لزيادة المصروفات بالمدارس الخاص، قائلا: «تم تحديد زيادة قدرها 17% للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 600 جنيه، و3% للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 4 آلاف جنيه».

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