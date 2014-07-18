«يديعوت أحرونوت»: سلاح الجو هاجم 11 هدفًا في غزة و«القبة الحديدية» تسقط 5 صواريخ

قال الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت» إن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم خلال الساعتين الأخيرتين، منذ الإعلان عن بدء العملية الإسرائيلية البرية ضد القطاع، «11 هدفًا إرهابيًا»، على حد وصف الصحيفة.

وأضافت «يديعوت أحرونوت» أن منظومة «القبة الحديدية» الإسرائيلية المضادة للصواريخ، استطاعت إسقاط 5 صواريخ أطلقتهم المقاومة الفلسطينية، في حين سقط صاروخين في مناطق مفتوحة، دون وقوع إصابات.

ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي السياسي- الأمني المصغر، مساء الخميس، على توسيع عملية «الجرف الصامد»، والبدء في عملية برية في قطاع غزة.

ونقل التلفزيون الإسرائيلي عن متحدث باسم الجيش قوله إن «قوات برية كبيرة بدأت في عملية لتدمير البنية التحتية للإرهاب في قطاع غزة»، على حد قوله.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن القوات تستهدف «أنفاق الإرهاب الآتية من قطاع غزة إلى داخل المناطق الإسرائيلية».

وأشار التلفزيون الإسرائيلي إلى أن سكان المستوطنات المواجهة لشمال وجنوب قطاع غزة تلقوا أمرًا بالدخول فورًا إلى الغرف المحصنة والملاجئ.