جيش الاحتلال يبدأ العملية البرية في قطاع غزة

قالت قناة «روسيا اليوم» إن الجيش الإسرائيلي بدأ العملية البرية ضد قطاع غزة ،الخميس، بقرار سياسي من المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر.

ونشر الموقع الإلكتروني للقناة رابطًا لمتابعة العملية البرية الإسرائيلية في بث مباشر من قطاع غزة.

ونقل التليفزيون الإسرائيلي عن متحدث باسم الجيش قوله إن «قوات برية كبيرة بدأت في عملية لتدمير البنية التحتية للإرهاب في قطاع غزة»، على حد قوله.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن القوات تستهدف «أنفاق الإرهاب الآتية من قطاع غزة إلى داخل المناطق الإسرائيلية».

وأشار التليفزيون الإسرائيلي إلى أن سكان المستوطنات المواجهة لشمال وجنوب قطاع غزة تلقوا أمرًا بالدخول فورًا إلى الغرف المحصنة والملاجئ.