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جوزيه: شيكابالا عبقري صغير .. امنحوه الحرية

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جوزيه: شيكابالا عبقري صغير .. امنحوه الحرية جوزيه: شيكابالا عبقري صغير .. امنحوه الحرية

أشاد مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي بقدرات محمود عبد الرازق "شيكابالا" جناح الزمالك السابق وسبورتنج لشبونة الحالي.

وعقدت صحيفة (أبولا) حوارا مطولا مع المدرب الذي درب الأهلي ما يقرب من ثماني سنوات، وسؤاله حول الفتي الأعسر.

وقال جوزيه: "هناك لاعبين ندربهم ويملكون موهبة فوق المتوسطة، ولا يمكن أن نقيد حريتهم ولابد من خلق مساحة له .. شيكابالا من هذا النوع".

وأضاف "شيكابالا يملك كل شيء ليصبح لاعب مهم جدا، النضج، الحكمة والخبرة، ولكن ينقصه الالتزام مع الفريق إذا نجحوا في ذلك سيصبح نجما".

وتابع "شيكابالا عبقري صغير، ويملك شعبية جارفة في بلده، يحب أن يكون بطل الرواية وأي فريق يحتاج هذا اللاعب".

الحرية لشيكابالا

وطالب مانويل جوزيه أن يحصل شيكابالا على حرية داخل الملعب من أجل أن يقدم إمكاناته.

وهاجم جوزيه مدرب لشبونة السابق ليوناردو خارديم بسبب عدم الاستفادة من الفتى الأسمر طوال الأشهر الستة الأولى.

ولم يلعب شيكابالا مع لشبونة سوى 14 دقيقة رسمية فقط في ختام الدوري البرتغالي تحت ولاية خارديم الذي انتقل لتدريب موناكو.

ويقول جوزيه في حواره لـ(أبولا): "لقد كان هراء ما يحدث مع شيكابالا، لابد أن تمنحه الكرة ليركض زملائه خلفه فهو من سيعطيهم الفرص ويخلق الخطورة .. ولكن هذا لم يحدث".

وأضاف "شيكابلا من النوع الذي لا يمكن أن تقيد حريته.. نعم هو لا يدافع جيدا ولكن عندما يملك الكرة يخلق الفرص ويتحرك زملائه خلفه .. شيكابالا يحتاج للعب دون توقف".

وكان جوزيه قد صرح مسبقا قبل رحيله عن أن اللاعب الذي أراد تدريبه هو نجم الزمالك شيكابالا.

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فيديو اليوم السابع

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