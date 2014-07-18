هندية تزن 30 كيلو أصغر مشاركات "طفلك ذهب"

تقدمت طفلة هندية تبلغ من العمر 4 سنوات تعاني من الوزن الزائد ويبلغ وزنها 30 كيلو، للمشاركة في مبادرة «طفلك ذهب» التي أطلقتها بلدية دبي منذ يومين، وسجلت في الخيم التابعة للمبادرة والتقتها «البيان» وهي بصحبة والديها، مؤكدين أنهم يحرصون على متابعة المبادرات المجتمعية المحلية التي تطلقها الدوائر الحكومية، ومنذ الاعلان عنها تقدموا بالتسجيل ووجدوها تتميز هذا العام بمنح الاسرة المقدمة للتسجيل بصحبة ابنائها غرامين من الذهب على فقدان الكيلو الواحد، ووجدوا أنها فرصة بأن تشجع الاسرة ابنتهم على فقدان وزنها وخاصة ان الوزن الطبيعي للفتاه في ذلك العمر لا يزيد على 16 كيلو.

واعتبرت بلدية دبي ان هذه الطفلة من اصغر الاطفال المتقدمين للمبادرة ويليها طفل يبلغ من العمر 7 سنوات يدعى علي حسن ويزن 34 كيلو، وتم عرضهم على خبير غذائي مختص من قبل البلدية للتأكد من السماح لهم بالمشاركة في المبادرة واتباع حمية غذائية، وبلغ عدد الذين سجلوا في الخيم خلال يوم الافتتاح 1362 مشاركا، وقد شهد اليوم الأول إقبالا كبيرا من العائلات، وبلغ أعلى تسجيل في حديقة زعبيل حيث شهدت إقبال 500 مشارك، يليها حديقة الممزر 322 مشاركا، ثم حديقة الصفا 241 مشاركا، والبرشاء 203 مشارك، و الخوانيج 96 مشاركا.

وأقيم حفل افتتاح المبادرة في ممشى شاطئ الممزر بدبي وشهد إقبالا كبيرا من قبل أفراد المجتمع، وحضر الحفل المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي، والمهندس عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة بدبي وإبراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، واحمد بن سليم الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة بالإضافة لعدد من المسؤولين من الجهات المشاركة والجهات الإعلامية .

وصرح حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي، لـ«البيان» بأنه تم السماح للأسرة المتقدمة للمبادرة بأن تشارك بأي عدد من الأطفال وكانت قد حددت المبادرة في وقت سابق ان لا يتجاوز الأطفال المتقدمون من أسرة واحدة اثنين، موضحا ان البلدية حريصة على زيادة عدد المشاركات هذا العام وخاصة مشاركة الاطفال كون المبادرة موجهة لهم، ايمانا منهم بدور الدوائر الحكومية في نشر ثقافة الحفاظ على صحة الاطفال ومحاربة السمنة التي أصبحت مرضا يعاني منه الكثيرون.

أنماط معيشية

قال إن البلدية تعمل على تشجيع الجميع ومختلف الاعمار، على تغيير حياتهم اليومية نحو الأفضل، ونأمل أن يسهم الدعم الذي نقدمه في تشجيع أفراد المجتمع على تحقيق غايات الحملة واتباع أنماط معيشية صحية مستدامة، ويستمتعوا بالتالي بحياة أفضل.

وفي السياق ذاته، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول، مركز دبي للسلع المتعددة، إن المركز يفتخر بالمشاركة مع بلدية دبي للسنة الثانية على التوالي في دعم حملة «‏طفلك من ذهب» وإننا جداً سعداء برؤية هذا الإقبال الكبير على التسجيل هنا في ممشى شاطئ الممزر.

وشارك العام الماضي ما يزيد على 10 آلاف شخص في هذه الحملة وعلى مدى ثلاثين يوماً، لذا نتمنى أن نسهم هذه السنة بتشجيع المزيد من الأفراد بالمشاركة، لا تهدف هذه المبادرة الى إنقاص الوزن في مدة زمنية قصيرة فحسب، بل الى تشجيع أفراد المجتمع على تحقيق غايات الحملة واتباع أنماط معيشية وصحية مستدامة، ويستمتعون بالتالي بحياة أفضل والتخلص من العادات السيئة وغير الصحية.

فوائد الرياضة

وأضاف إن البلدية تدعم حملة «وزنك ذهب» بمبلغ 200 الف درهم على شكل عملات ذهبية بهدف رفع الوعي بفوائد ممارسة الرياضة جنبا إلى جنب مع اتباع نظام غذائي صحي. كما يسعى سكان دبي جاهدين للحصول على خيارات صحية خلال شهر رمضان المبارك، هذه الحملة تقدم طريقة جديدة للمشاركين لمساعدة أنفسهم ونأمل أن يساعد في تحفيز الآخرين ويصبح الشعار الفوز للجميع .

ومن جهته قال محمد النوري مدير ادارة الشراكة في بلدية دبي، إن المشاركين يخضعون لفحص دم يوضح حاجة الشخص تحديدا من فقدان الدهون والوزن مما يتعارض مع خفض البروتينات أو الفيتامينات فالجسم، بإشراف 20 أخصائي تغذية لدى البلدية.

واوضح ان البلدية جهزت كافة حدائقها والمماشي والشواطئ لممارسة المشتركين الرياضة، وخاصة ان هناك اجهزة تمارين في الاماكن العامة التي تساعد على تخفيض الوزن.

إقبال كبير

وتعليقاً على الموضوع، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول، مركز دبي للسلع المتعددة: نحن نفتخر في مركز دبي للسلع المتعددة بالمشاركة مع بلدية دبي للسنة الثانية على التوالي في دعم حملة «‏طفلك من ذهب». وإننا جداً سعداء برؤية هذا الإقبال الكبير على التسجيل هنا في ممشى شاطئ الممزر، ففي العام الماضي شارك ما يزيد على 10000 شخص في هذه الحملة وعلى مدى ثلاثين يوماً، لذا نتمنى أن نسهم هذه السنة بتشجيع المزيد من الأفراد بالمشاركة. لا تهدف هذه المبادرة الى إنقاص الوزن في مدة زمنية قصيرة فحسب، بل الى تشجيع أفراد المجتمع على تحقيق غايات الحملة واتباع أنماط معيشية وصحية مستدامة، ويستمتعون بالتالي بحياة أفضل والتخلص من العادات السيئة وغير الصحية.

فرق عمل

أعدت اللجنة المنظمة للفعالية فرق عمل موزعة على مراكز التسجيل خلال الفترة من 15 يوليو ولغاية 24 يوليو وذلك في ممشى حديقة شاطئ الممزر وممشى الخوانيج البوابة 3 وممشى حديقة الصفا البوابة 2 وممشى البرشا البوابة الرئيسية وممشى حديقة زعبيل البوابة 3، وسيتم قياس الوزن على فترتين لكل مشارك عند المشاركة وعند الانتهاء من الفعالية.