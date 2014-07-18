594 زيارة منزلية لكبار السن نفذتها صحة دبي العام الماضي

نفذ برنامج الزيارات المنزلية لكبار السن الذي تنفذه هيئة الصحة في دبي خلال العام الماضي (594) زيارة منزلية، ويقوم حاليا بمتابعة (300) مسن بصورة منتظمة في إمارة دبي.

وارتفعت نسبة المسنين المواطنين فوق (60) سنة الى (5،2%) من مجموع السكان المواطنين ومن المتوقع ان ترتفع هذه النسبة الى (11%) عام 2032م وإلى (19%) عام 2050م حسب احصائيات وزارة الشؤون الاجتماعية.

وقالوا ان عدد المسنين في امارة دبي فوق (65) سنة بلغ (11،415) مسنا حسب احصائيات مركز دبي للإحصاء عام 2012.

ويقدم مركز ملتقى الأسرة خدماته لـ(24) مقيما داخليا و(70) مراجعا خارجيا يهدف الى تعزيز الشيخوخة النشطة لدى المسنين في دولة الامارات من خلال تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية.

وكشف أطباء مشاركون في العيادة الذكية لهيئة الصحة ضم الدكتور سلوى السويدي أخصائي أول طب مسنين مدير مركز ملتقى الأسرة، الدكتور أحمد فول أخصائي طب المسنين بمستشفى راشد، والدكتورة سهى عبد العزيز أخصائي طب المسنين في قطاع الرعاية الصحية الاولية، والدكتورة عنود الشعالي أخصائي طب المجتمع بقطاع الرعاية الصحية الأولية بهيئة ان تطور خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة ساهم بشكل فاعل في ارتفاع معدل الأعمار لكبار السن، مشيرين إلى ان المعدلات العمرية في الدولة ارتفعت من (53) عاما قبل قيام الاتحاد إلى (74,8) عاما للرجال و(77,6 ) عاما للنساء عام 2010.

وعزا الاطباء الارتفاع في المعدلات العمرية الى تطور الخدمات الصحية بدولة الامارات العربية المتحدة وتحسن مستوى المعيشة والجهود التي تقوم بها الجهات الصحية في مجال الوقاية والقضاء على الأمراض المعدية.

وأوضحوا ان هيئة الصحة بدبي قامت بتوفير عيادات تخصصية للمسنين كعيادة هشاشة العظام في مركز صحي الممزر، وعيادة التأهيل والسقوط المتكرر في مركز ند الحمر الصحي لتقييم حالات كبار السن وإعادة تأهيلهم، وعيادة الذاكرة وخرف الشيخوخة بمركز المزهر الصحي للكشف المبكر عن أمراض الخرف وتقديم العلاج، وعيادات كبار السن في كل من مراكز الصفا والخوانيج وند الشبا والممزر.