خلف الحبتور يطّلع من مفتي الديار الفلسطينية على الأوضاع في المسجد الأقصى

استقبل خلف أحمد الحبتور، رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور في مجلسه في دبي فضيلة الشيخ عكرمة صبري مفتي الديار الفلسطينية المقدسة خطيب المسجد الأقصى المبارك الذي هنأ الحبتور بالشهر الفضيل.

وإطلع الحبتور من خطيب الأقصى على أوضاع المسجد الشريف والاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها من قبل المستوطنين الإسرائيليين الذين يهددون ويعتدون يوميا على المسجد ومحيطه.

وخلال اللقاء أكد الحبتور على دعمه للقضية الفلسطينية وتضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق في تحقيق تطلعاته واسترداد كامل حقوقه التاريخية المشروعة في أرض فلسطين.

وأضاف »طالما أوليت اهتماما شديدا لمحنة الفلسطينيين إدراكا مني للمعاناة التي تكبدوها ولا يزالون على أيدي إسرائيل. يسرّني أن أفعل كل ما بوسعي من أجل التخفيف من محنتهم«.

من جانبه عبّر الشيخ صبري عن شكره وامتنانه الى دولة الإمارات العربية المتحدة على مواقفها الداعمة لصمود الشعب الفلسطيني منوها بالمبادرات الأخوية والإنسانية التي تقدمها للفلسطينيين لتعزيز تمسكهم بأرضهم ومقدساتهم.

يذكر أن مؤسسة خلف أحمد الحبتور للأعمال الخيرية قدمت مؤخراً 500 حصة غذائية للشعب الفلسطيني ضمن قوافل المساعدات الرمضانية. بالإضافة إلى دعم المزارعين اللاجئين الذين يعانون من انعدام الامن الغذائي بفرص عمل في منطقتين في الضفة بمساهمة تبلغ 180,000 دولار.