الحكام يواصلون استقبال المهنئين بالشهر الفضيل

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، مساء أمس، جموع المهنئين من المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية الذين توافدوا على قصر البديع العامر، لتقديم التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات وشعبها باليمن والخير والبركات.

لقاء أبوي

وكان سموه قد جمعه لقاء أبوي بأبنائه منتسبي مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي الذي قدّموا تهانيهم لسموه بهذه المناسبة الكريمة، داعين المولى عز وجل أن يعيدها عليه بموفور الصحة وتمام العافية.

توفير الاحتياجات الضرورية

وأكد صاحب السمو حاكم الشارقة خلال اللقاء أن جميع منتسبي مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي مكفولون من قبل سموه بالتعليم والتأمين الصحي وتوفير المسكن والوظيفة، إلى جانب تكفل سموه بتكاليف الزواج لكل فرد منهم.ووجه صاحب السمو حاكم الشارقة بصرف 2000 درهم كمخصص شهري لكل فرد من منتسبي المؤسسة.

وقدم سموه عدداً من النصائح الأبوية لأبنائه من منتسبي المؤسسة، دعاهم فيها للاستزادة بالعلم، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم خير البشر في خلقه وسمته.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من بيتر إليزنر ماكاي، سفير جمهورية النمسا لدى الدولة، ومن تي . بي . سيثارام، سفير جمهورية الهند لدى الدولة، والفنان وليد توفيق، سفير النوايا الحسنة بمنظمة السلام الدولي والتنمية في الأمم المتحدة، ومن وفد من أعضاء ومنتسبي جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، مقدمين تهانيهم وتمنياتهم لسموه بدوام الصحة والعافية.

حضر الاستقبال الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي، رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف، والشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، رئيس مجلس التخطيط العمراني، والشيخ خالد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الأشغال العامة، والشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ محمد بن صقر القاسمي، وراشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري، وكبار المسؤولين، ورؤساء الدوائر بالإمارة.

استقبالات عجمان

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، بقصر الزاهر، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، الشيخ فيصل بن خالد القاسمي، وسعيد خوري، الرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك»، اللذين قدّما التهنئة لسموه بمناسبة شهر رمضان المبارك.

كما تقبل سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ ومديري الدوائر الاتحادية والمحلية وأعيان البلاد وكبار رجال الأعمال والتجار والمسؤولين وجموع المهنئين الذين توافدوا على قصر الزاهر، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والسعادة.

حضر اللقاءات الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس الديوان الأميري، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

استقبالات أم القيوين

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، بقصر سموه، جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك الذين توافدوا على قصر سموه، لتقديم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك من المواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات والهيئات العاملة بالدولة.كما تقبل سموه التهاني من مديري الدوائر بالإمارات الذين قدموا للسلام على سموه، وتهنئته بالشهر الفضيل، داعين العلي القدير أن يمنّ الله على سموه بالصحة والعافية.

حضر الاستقبال الشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس الديوان الأميري بأم القيوين، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا، رئيس دائرة التخطيط والمساحة بأم القيوين، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

إفطار مواطن

وكان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، قد حضر أمس مأدبة الإفطار التي أقامها المواطن عبدالله راشد هلال، في منزله بمنطقة السلمة بأم القيوين على شرف سموه.

وتبادل صاحب السمو حاكم أم القيوين والحضور التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الإسلامية على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بموفور الصحة والعافية والعمر المديد، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

أصدقاء النخلة

قام صاحب السمو حاكم أم القيوين بزيارة المعرض الذي تقيمه جمعية أصدقاء النخلة التي استضافها عبدالله راشد هلال، عضو لجنة أصدقاء النخلة، واستمع سموه والحضور إلى شرح مفصل من سلطان خليفة الحبتور، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء النخلة.

وأشار الحبتور إلى أن جميع هذه الأصناف من التمور هي من إنتاج المزارع بدولة الإمارات، وأن لجنة أصدقاء النخلة بالجمعية تقوم سنوياً بإقامة معارض للتمور.

الشرقي يستقبل راشد بن سعود

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، بقصر سموه بالرميلة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، الذي قدم للسلام على سموه، وتقديم التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك.

كما استقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة اللواء خبير خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، وكبار المسؤولين ووجهاء البلا،د والتجار والمواطنين والمقيمين الذين قدموا للسلام على سموه، وتقديم التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك، داعين المولى العلي القدير أن ينعم على سموه بموفور الصحة والعافية.حضر الاستقبالات الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.