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حاكم الشارقة يأمر بإنشاء هيئة الوقاية والسلامة وتعيين مدير عام

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حاكم الشارقة يأمر بإنشاء هيئة الوقاية والسلامة وتعيين مدير عام حاكم الشارقة يأمر بإنشاء هيئة الوقاية والسلامة وتعيين مدير عام

 

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء هيئة الوقاية والسلامة في إمارة الشارقة.

 ونص المرسوم رقم 55 لسنة 2014 على أن تنشأ هيئة تسمى «هيئة الوقاية والسلامة في إمارة الشارقة»، وعلى أن يصدر قانون ينظم أهداف وصلاحيات واختصاصات الهيئة.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن نقل وتعيين مدير عام لهيئة الوقاية والسلامة في إمارة الشارقة. 

ونص المرسوم رقم 56 لسنة 2014 بأن ينقل السيد سالم بن سالم السويدي مدير عام دائرة شؤون البلديات والزراعة ويعين مديراً عاماً لهيئة الوقاية والسلامة في إمارة الشارقة. وجاء في المرسوم بأنه يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.

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