إلتون جون يعلن إعتزاله الفن على المسرح

صدم المغني العالمي Elton John جميع محبيه ومتتبعيه، حين أعلن إعتزاله الفن على خشبة المسرح، خلال مشاركته في فعاليات مهرجان Carcassonne بفرنسا.

John كشف هذا الأمر بشكل مفاجئ بعد تقديمه الأغنية الثالثة Candle in the Wind، ولفت إلى إن السبب الأساسي وراء هذا القرار هو رغبته بقضاء وقت أكبر مع عائلته.

وقال النجم البريطاني البالغ من العمر 67 عاماً: لا عروض أخرى.. لا موسيقى ولا أغنيات...

Elton John أمضى 40 عاماً من حياته في مجال الفن والغناء، وفي رصيده حوالي 250 مليون ألبوم غنائي. وطوال مسيرته الحافلة بالنجاحات، شارك John في العديد من الحفلات والمهرجانات العالمية.

وقبل إتخاذ هذا القرار الهام، كان Elton قد لمّح سابقاً عن إحتمال إعتزاله للتفرّغ لحياته الخاصة، لكن حتى الآن لم يُعرف عمّا إذا كان سيلغي حفلاته القادمة التي حدد موعدها منذ فترة.

يشار إلى أن The Diving Board هو الألبوم الأخير لـ John وقد أطلقه في العام 2013، كما أقام الفترة الماضية جولة فنية وقدّم أجمل الحفلات آخرها كان على على مسرح Ricardo Saprissa Stadium في كوستاريكا.

النجم المثلي الجنس Elton John متزوج من حبيبه David Frnish، ولديهما طفل بالتبني.