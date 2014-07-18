وفاة عازف الجيتار الأسطوري جوني وينتر

توفي أمس الفنان وعازف الجيتار الأمريكي Johnny Winter عن عمر ناهز 70 عاماً، لكن حتى الآن لم يحدد الأطباء السبب الأساسي المؤدي للوفاة.

فارق Winter الحياة داخل غرفته في أحد فنادق Zurich بسويسرا، بالرغم من أنه لم يكن يعاني من أية عوارض صحية، حسب ما أفاد المقربين منه.

تعيش عائلة Johnny صدمة كبيرة بعد إنتشار خبر الوفاة، خصوصاً أن صحتة كانت جيدة وكان يمارس حياته وأعماله الفنية بشكل طبيعي.

وفي الإستفتاء الأخير الذي أجرته صحيفة Rolling Stone، تم تصنيف Winter على أنه واحد من أهم 100 عازف جيتار في العالم.

أقام Johnny Winter الملقّب بالأسطورة هذا العام جولة فنية ناجحة جداً، والحفل أحياه نهار السبت الفائت ضمن مهرجان Lovely Days في Wiesen بالنمسا.

Johnnyولد في 23 شباط 1944 بالميسيسيبي، لكنه عاش في Beaumont بولاية تكساس الأمريكية، وهو متزوج من Susie Winter.

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