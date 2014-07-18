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حفل إفطار أنور ووسيم باسعد يجمع نجوم الفن والرياضة والإعلام والأعمال

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حفل إفطار أنور ووسيم باسعد يجمع نجوم الفن والرياضة والإعلام والأعمال حفل إفطار أنور ووسيم باسعد يجمع نجوم الفن والرياضة والإعلام والأعمال

الجمعة 18-07-2014 00:06

بحضور أكثر من 400 شخص، من رجال الأعمال والمسؤولين والفنانين والرياضيين، أقام الشاعر وسيم باسعد وشقيقه رجل الأعمال أنور باسعد حفل إفطار والدهما (رحمه الله) الرمضاني السنوي، في فندق قاعة "كريستالة" بجدة، حيث تحوّلت المناسبة إلى لقاء ثقافي ورياضي وفني وتجاري، إذ دارت الأحاديث بين الفنانين والرياضيين حول الأعمال الدرامية، التي تعرض في شهر رمضان، ونوعيّتها، ومدى ارتباطها بروحانيّة الشهر الكريم.

وكان في طليعة الحضور، من النجوم: عبادي الجوهر، وطلال سلامة، والفنان المغربي عبد الفتاح الجريني، والفنان المصري حسن حسني، ومن الممثلين: محمد بخش، ود.ماجد العبيد، وعماد اليوسف، والمخرج فيصل يماني، وغيرهم.
 

أمّا من الرياضيين، فقد حضر كلّ من محمد سويد، وإبرهيم سويد، وخالد الصقري، ومناف أبو شقير، ومصمّم الأزياء سراج سند. ومن الإعلام الإعلاميين، حضر: أحمد العرفج، وأحمد عائل فقيهي، وعلي فقندش، ومحمد البكيري، وشقيقه معاذ وعبد الرحمن القايدي.

 

 

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