رسميا.. أرسنال يدعم دفاعه بضم ديبوشي

أعلن أرسنال الإنجليزي يوم الخميس عن ضمه للفرنسي ماثيو ديبوشي مدافع نيوكاسل في صفقة لم يعلن النادي عن تفاصيلها المادية.

وكان أرسنال يسعى لدعم مركز الظهير الأيمن بعد رحيل بكاري سانيا عقب نهاية عقده إلى مانشستر سيتي.

وعبر موقعه الرسمي أعلن أرسنال عن انضمام الفرنسي الدولي ديبوشي والذي لعب لنيوكاسل وليل الفرنسي في عقد طويل الأمد يربطه بالمدفعجية.

وقال فينجر "نحن سعداء بالتوقيع مع ديبوشي، أظهر أنه يمكنه اللعب في أعلى المستويات مع ناديه وكذلك مع فرنسا، هو مدافع جيد ولديه خبرة في الدوري الإنجليزي وأنا واثق من تأقلمه معنا".

وكان ديبوشي قد حجز مكانا أساسيا في منتخب بلاده فرنسا مؤخرا على حساب سانيا خلال كأس العالم 2014 والذي ودعه المنتخب الفرنسي من دور الثمانية.

ويعد ماثيو ديبوشي هو ثاني صفقات أرسنال هذا الصيف بعد انضمام التشيلي أليكسيس سانشيز من صفوف برشلونة.