أخبار عاجلة

فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

توغل آليات عسكرية اسرائيلية غربي بيت لاهيا شمال غزة

Google+ Print
توغل آليات عسكرية اسرائيلية غربي بيت لاهيا شمال غزة توغل آليات عسكرية اسرائيلية غربي بيت لاهيا شمال غزة

توغلت عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية المدرعة، مساء اليوم الخميس، بشكل محدود، داخل الأراضي الفلسطينية غربي بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، بحسب شهود عيان.

وقال شهود عيان، في غزة، مساء اليوم الخميس: “إن دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية، تقدمت مئات الأمتار داخل أراضي فلسطينية غربي بلدة بيت لاهيا، وسط تحليق مكثف للطائرات الحربية والمروحية الإسرائيلية”.

وأضاف الشهود أن : “الآليات المتوغلة أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة والقنابل الضوئية والدخانية تجاه الأراضي الزراعية ومنازل الفلسطينيين في المنطقة”، دون أن يبلغ عن وقوع أي اصابات في صفوف الفلسطينيين.

كما وتدور اشتباكات عنيفة بين مسلحين فلسطينيين والآليات الإسرائيلية المتوغلة غربي بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وتسمع أصوات انفجارات وطلقات نارية كثيفة ومتلاحقة في منطقة التوغل، بحسب شهود عيان.

وتزامن مع القصف المدفعي والتوغل الإسرائيلي تعطل جزئي لشبكة الاتصالات الخلوية الفلسطينية، بالإضافة لانقطاع التيار الكهربائي على أنحاء واسعة من بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون شمالي القطاع.

ولا تزال طائرات حربية ومروحية واستطلاع إسرائيلية تحلق بشكل كثيف وعلى ارتفاعات منخفضة في مختلف أنحاء قطاع غزة، وتشن غارات على مناطق متفرقة، ما أدى إلى إصابة المنشآت والبنى التحتية بأضرار جسيمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا