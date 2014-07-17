توغل آليات عسكرية اسرائيلية غربي بيت لاهيا شمال غزة

توغلت عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية المدرعة، مساء اليوم الخميس، بشكل محدود، داخل الأراضي الفلسطينية غربي بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، بحسب شهود عيان.

وقال شهود عيان، في غزة، مساء اليوم الخميس: “إن دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية، تقدمت مئات الأمتار داخل أراضي فلسطينية غربي بلدة بيت لاهيا، وسط تحليق مكثف للطائرات الحربية والمروحية الإسرائيلية”.

وأضاف الشهود أن : “الآليات المتوغلة أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة والقنابل الضوئية والدخانية تجاه الأراضي الزراعية ومنازل الفلسطينيين في المنطقة”، دون أن يبلغ عن وقوع أي اصابات في صفوف الفلسطينيين.

كما وتدور اشتباكات عنيفة بين مسلحين فلسطينيين والآليات الإسرائيلية المتوغلة غربي بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وتسمع أصوات انفجارات وطلقات نارية كثيفة ومتلاحقة في منطقة التوغل، بحسب شهود عيان.

وتزامن مع القصف المدفعي والتوغل الإسرائيلي تعطل جزئي لشبكة الاتصالات الخلوية الفلسطينية، بالإضافة لانقطاع التيار الكهربائي على أنحاء واسعة من بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون شمالي القطاع.

ولا تزال طائرات حربية ومروحية واستطلاع إسرائيلية تحلق بشكل كثيف وعلى ارتفاعات منخفضة في مختلف أنحاء قطاع غزة، وتشن غارات على مناطق متفرقة، ما أدى إلى إصابة المنشآت والبنى التحتية بأضرار جسيمة.