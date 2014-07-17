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فاروق جعفر: كأس مصر؟ بلا طعم أو شكل ولكن له بطل!

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فاروق جعفر: كأس مصر؟ بلا طعم أو شكل ولكن له بطل! فاروق جعفر: كأس مصر؟ بلا طعم أو شكل ولكن له بطل!

قال فاروق جعفر المدير الفني لاتحاد الكرة المصري إن بطولة كأس هذا الموسم ليس لها شكل أو طعم، ولكن لابد أن يفوز بها أحد الفرق.

ويلتقي الزمالك بسموحة مساء السبت في نهائي كأس مصر.

وأضاف جعفر لـFilGoal.com يوم السبت "كأس مصر ليس ممتعا، وبلا حسابات من الممكن أن نرى فريقا يفوز ولا يستحق والعكس".

وبسؤاله حول الأقرب للتتويج سواء الزمالك أو سموحة أجاب "الفريق الذي يرى الكأس أمامه، هو الذي سيفوز، كأس مصر لا يمكن أن يتوقع من يحقق الفوز".

وتابع "سموحة من أفضل فرق البطولة حتى الآن، ولكن جائز أن يهبط مستواها أمام الزمالك".

ويحلل فاروق جعفر مباريات نصف النهائي ونهائي كأس مصر على قناة أبو ظبي الرياضية.

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