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اتحاد الكرة يدعو السيسي لحضور نهائي كأس مصر

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اتحاد الكرة يدعو السيسي لحضور نهائي كأس مصر اتحاد الكرة يدعو السيسي لحضور نهائي كأس مصر

أرسل اتحاد كرة القدم المصري خطابا رسميا إلى رئاسة الجمهورية يدعو عبد الفتاح رئيس لحضور نهائي الكأس بين الزمالك وسموحة مساء السبت.

ولم يتحدد حتى الآن مقر إقامة المباراة بشكل رسمي سواء استاد القاهرة أو أحد الملاعب العسكرية مثل برج العرب أو الدفاع الجوي.

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة أرسل خطابا يطلب فيه حضور رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه في نهائي كأس مصر.

وتقام المباراة حتى الآن بدون حضور جماهيري إلا أن تقارير تشير لمحاولات مرتضى منصور رئيس الزمالك الحصول على موافقات أمنية للسماح للجمهور.

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فيديو اليوم السابع

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