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«محلب» يزور مصابي فلسطين بـ«مستشفى الزيتون»: مصر لن تتوقف عن دعمكم

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زار المهندس إبراهيـم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مساء الخميس، عددًا من المصابين الفلسطينيين المتواجدين بمستشفى الزيتون التخصصي، للاطمئنان على حالتهم الصحية والرعاية الطبية المقدمة لهم.

وخلال الزيارة، قال «محلب» إن « لن تتوقف عن دعمها الكامل لأشقائها في فلسطين وتقديم كل ما يلزمهم من مساعدات وقوافل طبية»، معتبراً أن «ذلك جزءًا من مسؤولية مصر التاريخية ودورها الإقليمي تجاه الأمة العربية والإسلامية».

كما أشار إلى أن «القيادة السياسية في مصر حريصة على سرعة التوصل إلى تسوية تساعد على تهدئة الأوضاع من خلال المبادرة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح ، التي دعت كل الأطراف إلى الاستماع لصوت العقل وتغليب لغة الحوار لحقن دماء أبنائنا في فلسطين».

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