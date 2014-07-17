قصيدة "العذر يا بوي" لحمدان بن محمد في ذكرى وفاة زايد

نشر اليوم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي في ذكرى حب ووفاء لزايد العطاء.. يوم زايد للعمل الانساني على حسابة في الانستغرام قصدية رثاء للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه



> العذر يا بوي لو ماشلّني ساقي

> الحزن ما طاقني والقلب ما طاقه

ياعيني ابكي وساعدها يا خفّاقي

> ماهوب عيبٍ يفيض الدمع ف احداقه

يامْوحّد الدار .. يا المتفرّد الراقي

> والغيم حزنٍ جذب الاحساس برّاقه

أشوف كن النهار يحدّر احداقي

> واشراقته ما تشابه أيّة اشراقه

وْ من يعذل القلب عن ضيقته لا ضاقي

> إنسان مشكوك في مذهَبْه واخلاقه

يا حاكم الأرض و اوّل وآخر اشواقي

> يفداك قلبٍ حزن فرقاك ما ذاقه

في غيابك الناس ماتت و انته الباقي

> لانّك الغالي اللي يذبح فراقه

يبكيك من يغرس النخله على الساقي

> يبكيك راعي الشداد وْراعي الناقه

و الطيب و الجود و العِزّه و الاخلاقي

> و الأرض و ترابها و البحر و اعماقه

شيخٍ مقامه سكن ما بين الاعماقي

> حتى الزمن من محبّينه وعشّاقه