إصابة 22طالب مسيحي بتسمم جماعي ونقلهم لمستشفي بني سويف العام

أصيب 22طالبًا من مدرسة الصم والبكم بمحافظة سوهاج بتسمم غذائي، بعد قضائهم رحلة ترفيهية عائدين من القاهرة علي طريق الجيش وتم نقلهم إلي مستشفي بني سويف العام لتلقي العلاج اللازم.

وأكد المستشار مجدى البتيتى، محافظ بنى سويف، أن المصابين كانوا يستقلون أتوبيس رحلات قادم من القاهرة إلي سوهاج مع 29 آخرين، وعند وصولهم إلي نقطة إسعاف علي الطريق الصحراوي الشرقي ( الجيش )، شعروا بمغص في المعدة، ولكنهم واصلوا الرحلة، وعند النقطة الإسعاف الثانية التي تبعد عن بوابة المحافظة الأولي بحوالي 9 كيلو مترات لم يحتملوا الألم وأصيبوا بحالة من المغص، و القيء، والإسهال ونقلتهم الإسعاف إلي المستشفي العام.

قام الدكتور أحمد أنور، وكيل وزارة الصحة والدكتور حمدى مصطفى مدير المستشفي بالإشراف علي تلقيهم الإسعافات الأولية، وغسيل المعدة وأخذ عينات من القيء والدم وبقايا الطعام كان بحوزتهم لإرسالها إلي المعامل المركزية بالقاهرة، كما وضعوا تحت الملاحظة داخل قسم الباطنة.