عطر" إكزوتيكا" Exotica من "روبيرتو كافالي" Roberto Cavalli

"الألوان هي الحياة والسعادة، لا يمكنني التفكير بالأبيض والأسود". "روبيرتو كافالي" Roberto Cavalli

للاحتفاء بفصل الربيع، كشف "روبيرتو كافالي" Roberto Cavalli عن وجه آخر لعالمه مع عطر جديد وخاص باسم "روبيرتو كافالي إكزوتيكا" Exotica Roberto Cavalli. هذه النسخة المحدودة عبارة عن إعادة صياغة متلألئة ومنعشة لماء عطر "روبيرتو كافالي" Roberto Cavalli، وهي إشادة بطبعة الزهور التي يشتهر بها المصمّم الإيطالي، مسلّطةً الضوء على براعته في التعامل مع الضوء والألوان. استوحي هذا العطر من الألوان الغنيّة والاستوائيّة لإبداعات هذا المصمّم. بالتالي يمكن اعتبار هذه النسخة محاولة جريئة لتجسيد هذا الاحتفال البصري في عطر غنيّ وفريد.

يُشكل وضع عطر "روبيرتو كافالي إكزوتيكا" Exotica Roberto Cavalli تجربةً شاعريّة، ورحلة تكشف عن بعد جديد للأنوثة. فسيدة عطر "روبيرتو كافالي إكزوتيكا" Exotica Roberto Cavalli أصيلة وراقية، وتسيطر تماماً على سحرها. تدرك كيف تجذب الأنظار إليها وتذهل كلّ من حولها. هي منسجمة بشكل مثالي مع الطبيعة، وتجمع الجمال الرقيق للزهور الاستوائيّة مع رشاقة النمرة البريّة.

ومثل أي عطر في عائلة عطور روبيرتو كافالي المميزة، تم ابتكار "روبيرتو كافالي إكزوتيكا" Exotica Roberto Cavalli على يدي "لويز تورنر" المولودة في كينت، حديقة انكلترا، المشهورة بشكل واسع كإحدى عطّاري جيلها الأغلى موهبة.

لعطر "روبيرتو كافالي إكزوتيكا" Exotica Roberto Cavalli، صمّمت عبيراً من زهور الفواكه الاستوائيّة. يبدأ العطر بنفحات كاملة ومتألقة من شذا المانجا الذي يولد رؤى لجزر نائية، وسماء زرقاء وغابات استوائيّة. هذا الميل نحو الطبيعة البريّة يمتزج في القلب العذب من نفخات زهرة الفرانجيباني التي تضفي بانتعاشها ورقّتها لمسة من الجاذبية، فيما تعزّز بشكل رائع رائحة المانجا الاستوائية. وفي القاعدة يغلّف أريج خشب الصندل العطر، ويمنحه عمقاً ودفئاً وشاعريّة.

تذكّر قارورة عطر "روبيرتو كافالي إكزوتيكا" Exotica Roberto Cavalli بقارورة العطر الأصلي. فبوحيها من منحنيات الشكل الأنثوي الرقيق، توّلد جاذبية عالية. يُبرز لونها الزهري الزاهي قوّة العطر وحيويّته. أما غطاء القارورة فهو مزيّن بتاج ذهبي على شكل شعار "روبيرتو كافالي" Roberto Cavalli الشهير. ويذكّر العنق باللون العاجيّ مع طبعات النمر الرماديّة بطبعات الحيوانات التي يشتهر بها "روبيرتو كافالي" Roberto Cavalli.

مع لونها الزهري المعدني، وأول حرفين (monogram) مطبوعين باللون الذهبي وطبعات النمر الأبيض، تتكامل علبة عطر "روبيرتو كافالي إكزوتيكا" Exotica Roberto Cavalli مع قارورته الرائعة بصورة مثالية. وبفضل بريقها وغناها بألوانها تعبّر بجرأة عن طابعها الخارج عن المألوف.