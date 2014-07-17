مستشفي الوفاء بغزة تستغيث بالمنظمات الدولية عقب تعرضها للقصف الإسرائيلي

وجه العاملون في مستشفى الوفاء للمسنين، شرق حي الشجاعية بمدينة غزة، الليلة، نداء استغاثة للمنظمات الدولية للتدخل; لإنهاء معضلة تعرضهم للقصف الإسرائيلي المدفعي الذي طال اليوم أكثر من مرة محيط المستشفى.

وقال عدد من موظفي المستشفى في اتصال مع مراسل وكالة أنباء وفا ، في غزة إن الوضع خطير، بسبب كثافة النيران، موضحين أن شظايا القذائف الإسرائيلية وصلت مختلف أرجاء المستشفى وتسببت بأضرار مادية كبيرة.

ودعوا منظمة الصليب الأحمر، ومنظمة الصحة العالمية للتدخل لضمان عدم تعرض قوات الاحتلال للمستشفى ثانية، وبخاصة أنه أصيب أحد المواطنين بجروح داخل المستشفى بسبب تطاير زجاج والشظايا.