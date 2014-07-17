بدء الاجتياح البري لقطاع غزة

بدأت قوات برية من جيش الدفاع الليلة باجتياح مناطق كبيرة في شمال قطاع غزة وجنوبه بهدف تدكير الانفاق التي تزعم إسرائيل أن حماس تستخدمها للهجوم علي الأراضي المحتلة.



> أعلنت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم رئيس الوزراء، عفير جندلمان، أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع ، أوعزا لجيش الاحتلال بالشروع في عملية برية; من أجل ضرب الأنفاق التي تخرج منً قطاع غزة وتدخل الأراضي الإسرائيلية ، بحسب ما أعلن.

كانت سلطات الاحتلال قد ثقامت بتوزيع منشورات علي سكان بيت حانون ولاهيا ورفح – شمال قطاع غزة- تأمرهم بمغادرة بيوتهم والتوجه إلي مركز مدينة غز حفاظًا علي أرواحهم .