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نقيب الأطباء الأردنيين: إسرائيل تستخدم أسلحة تدميرية ومحرمة ضد المدنيين بغزة

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نقيب الأطباء الأردنيين: إسرائيل تستخدم أسلحة تدميرية ومحرمة ضد المدنيين بغزة نقيب الأطباء الأردنيين: إسرائيل تستخدم أسلحة تدميرية ومحرمة ضد المدنيين بغزة

أرشيفية

أفاد رئيس مجلس النقباء، العين هاشم أبوحسان، اليوم الخميس، بأن إصابات جرحى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة التي أطلع عليها وفد نقابي في مدينة الحسين الطبية، تدل على استخدام إسرائيل أسلحة تدميرية وصواريخ وقنابل فراغية يحرم استخدامها ضد المدنيين .

وقال “أبوحسان” في تصريح له اليوم الخميس: “إن الجرحى الذين يعالجون في المدينة الطبية، والبالغ عددهم 15 جريحاً وجريحة، إصاباتهم بالغة ومعظمها في العناية المركزة، وتتركز في الدماغ والبطن والأطراف وتحتاج لإجراءات طبية دقيقة عالية المستوى متوفرة في الخدمات الطبية الملكية”.

وأكد نقيب الأطباء على ضرورة العمل على إيقاف الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مطالباً الدول العربية والإسلامية بضرورة القيام بواجبها ومساندة المملكة في دعم قطاع غزة بما يحتاجه، فيما تساءل عن موقف القوى الدولية والدول الكبرى والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان تجاه هذه الجرائم .

أ ش أ

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