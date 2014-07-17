الإسماعيلي: اقتربنا من ضم مهاجم أشانتي كوتوكو

أتم الإسماعيلي اتفاقه مع عبد العزيز يوسف مهاجم أشانتي كوتوكو الغاني للانضمام للدراويش في الموسم المقبل.

وقال محمد أبو السعود رئيس نادي الإسماعيلي لـFilGoal.com: "وصلنا لاتفاق مع اللاعب وأرسلنا له دعوة للحضور إلى مصر وإتمام التعاقد".

عبد العزيز يوسف هو مهاجم غاني يملك من العمر 22 عاما، ولديه سبعة أهداف في الدوري الغاني.

وأضاف "التعاقد يأتي في إطار التدعيمات التي توصل لها النادي مع 11 لاعبا جديدا للظهور مع الفريق في الموسم المقبل".

وأشار أبو السعود أن الإسماعيلي سيضم عبد الحميد حبيب مهاجم فلسطيني الجنسية وسيتم قيده كلاعب محلي.

وكان الإسماعيلي قد تعاقد مع عدد من اللاعبين من بينهم كريم الضو من الجونة، بهاء مجدي من القناة، معاذ الحناوي ومحمد إبراهيم وأحمد ناصر.

كما انضم أحمد أبو زيادة ومحمد مجدي من كفر الشيخ، أحمد أشرف لاعب النصر القاهري، وأحمد عليوة من الشرقية.