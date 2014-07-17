الشرطة الجزائرية تفرق مسيرة متوجهة للسفارة المصرية

قامت الشرطة الجزائرية، اليوم الخميس، بمنع مسيرة شارك فيها عدد من الشباب الجزائري، كانت متوجهة إلى مقر السفارة المصرية احتجاجًا على الموقف المصري من الأزمة في غزة، و من الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

وذكر شهود عيان، أن الشرطة تصدت للمتظاهرين، ومنعتهم من الوصول إلي مقر السفارة المصرية بالعاصمة الجزائرية ، كما أقدمت على اعتقال بعضهم منهم مسؤول حزب “جبهة الصحوة الحرة اللإسلامية” غير المعتمد، حيث تم اقتيادهم إلى مركز للشرطة لسماع اقوالهم.

وكانت الشرطة الجزائرية منعت في وقت سابق مسيرات خاصة لإسلاميين أرادوا التعبير بطريقتهم عن تضامنهم مع سكان قطاع غزة.

يذكر أن إسرائيل تشن منذ السابع من يوليو عملية «الجرف الصامد» ضد قطاع غزة بدعوى الرد على الهجمات الصاروخية.

وبحسب مصادر طبية فلسطينية، اسفرت العملية عن مقتل 234 فلسطينيا، واصابة 1700 حتى الآن.

أ ش أ