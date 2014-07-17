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«الإجتماعي الحر» يعلن خوضة الانتخابات البرلمانيه القادمة

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«الإجتماعي الحر» يعلن خوضة الانتخابات البرلمانيه القادمة «الإجتماعي الحر» يعلن خوضة الانتخابات البرلمانيه القادمة

الدكتور عصمت الميرغني، رئيس الحزب الإجتماعي الحر

كشفت الدكتور عصمت الميرغني، رئيس الحزب الإجتماعي الحر، عن نية الحزب خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة التي لم يحدد موعدها بعد.

وأضافت الميرغني أن الحزب وجد أن المشاركة الفعالة في الفترة القادمة هي استمرار في السير نحو الاستحقاقات الثورية من بعد ثورة 30 يونيو والتي جاءت بدستور ورئيس، وتنتظر حاليًا الاستحقاق الأخير وهو الانتخابات البرلمانية .

وأكدت المرغني في تصريح لها اليوم، أنه و رغم العديد من الخلافات التي تذخر بها الأحزاب المدنية المصرية ، إلا أنهم يسعون وبكل حزم لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، وتابعت الميرغني قائلة” لنكتب بذلك أيضًا شهادة وفاة جماعات الإسلام السياسي التي كادت أن تنال من هويتنا المصرية”.

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