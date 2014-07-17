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واشنطن تستنكر تعطيل قطر للتهدئة في غزة

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واشنطن تستنكر تعطيل قطر للتهدئة في غزة واشنطن تستنكر تعطيل قطر للتهدئة في غزة

جون كيرى

جدد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ، باراك أوباما تأييده ودعمه للمبادرة المصرية الرامية إلي التهدئة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، فيما اعتبرته مصادر مصرية ردًا علي محاولات تعطيل الهدنة المصرية التي تهدف إلي تعطيل وقف إطلاق النار من قبل أطراف لها تأثير علي حماس.

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري، قد أجرى اتصالات هاتفية مطولة مع وزراء خارجية والإمارات وقطر، بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية، طوال الليلة الماضية في سياق الجهود الأميركية لوقف الحرب في غزة.

وعبرت تلك المصادر عن انزعاج شديد لدى الأطراف التي تحاول وقف الحرب من محاولات تعطيل الجهود المصرية من قبل أطراف ترغب فقط في “أن يمر أي اتفاق عبر بوابتها”، دون اعتبار لمعاناة المدنيين الفلسطينيين في القطاع.

يذكر أن معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى نشر قبل يومين نتائج استطلاع أجرته هيئة فلسطينية مستقلة في قطاع غزة كانت نتيجته أن 73% من أهل غزة يؤيدون استمرار وقف اطلاق النار بين حماس واسرائيل وأن 30% مع حل الدولتين.

وذكر معهد واشنطن على موقعه الالكتروني أن نسبة السكان الفلسطينيين في غزة الذين لا يوافقون على ممارسات حماس في ازدياد، حسب الاستطلاع.

وحسب د. عماد جاد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فإن الضغط القطري على حماس لرفض المبادرة المصرية، وطرح شروط لأي اتفاق تهدئة، يتجاهل ما يتعرض له المدنيون الأبرياء في غزة.

وفي مقابلة هاتفية مع “سكاي نيوز عربية” أشار إلى أن أي اتفاق هو لوقف إطلاق النار، ثم تليه بعد ذلك مفاوضات أو اتصالات.

واستبعد د. عماد جاد أن يكون هناك موقف أميركي يتمسك بإشراك القطريين في أي مبادرة هدنة، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي للجهود المصرية هو وقف معاناة الفلسطينيين في غزة.

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