«النقل» تعيد النظر في تنفيذ مشروع القطار السريع

كشف المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، عن إعادة النظر في الدراسات التنفيذية لمراحل تنفيذ القطار السريع (الإسكندرية- القاهرة- أسوان)، بالتركيز على تنفيذ المرحلة الأولى (الإسكندرية- القاهرة)، وإرجاء بقية مراحل تنفيذه.

وقال «ضاحى»: «لم نتراجع عن مشروع القطار السريع، وهو من المشروعات المهمة المطروحة للتنفيذ منذ 10 سنوات، وهناك دراسات مهمة أجريت بشأن المشروع، وأسعى خلال الفترة المقبلة إلى البحث عن مصادر لتمويله».

وأكد أن الدراسات المبدئية تشير إلى أن فرص تنفيذ المرحلة الأولى هي الأقوى بسبب قدرتها على تغطية العائد الاستثمارى، خاصة أن التكلفة المبدئية تقدر بـ6 مليارات دولار، وأن مده إلى الوجه القبلى يحتاج لمزيد من الدراسات والتمويل، ولابد من ترتيب الأولويات حتى نستطيع إنجاز مشروعات النقل في فترة وجيزة.

وأضاف «ضاحى»: «طلبت من بيت الخبرة الإيطالى استكمال الدراسات الخاصة بالمشروع، وسرعة تقديمها والبحث عن تمويل المرحلة الأولى»، موضحاً أن الدكتور إبراهيم الدميرى، وزير النقل السابق، المتبنى للمشروع، اتخذ خطوات تنفيذية، مثل اعتماد المسار المبدئى للمرحلة الأولى من قبل وزارة الدفاع، ومخاطبة وزارة التعاون الدولى للبحث عن تمويل للمشروع، والحصول على موافقة مجلس الوزراء، وبدء الخطوات النهائية لتكوين شركة تشرف على تنفيذ وإدارة القطار.

كانت الدراسات السابقة قد استهدفت طرح المرحلة الأولى (الإسكندرية- الجيزة) بطول 220 كيلومتراً، في الصحراء الغربية، في أغسطس المقبل، وبدء تنفيذ المشروع في 2015 والانتهاء منه خلال 3 سنوات.