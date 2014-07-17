إسرائيل تقصف غزة برًا وجوًا وبحرًا في أعنف هجوم منذ بدء العملية العسكرية

قصفت مجموعة من الزوارق الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، والمدفعية، وسلاح الجو الإسرائلي، أنحاء قطاع غزة في عملية تعتبر الأكثر كثافة ، منذ بداية العملية العسكرية، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة وتضرر عشرات المنازل.

أكد الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق هجوم 30 هدفًا في قطاع غزة، منذ انتهاء فترة الوقف المؤقت لإطلاق النار (12:00 مساء)، حيث أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنهم أنذروا سكان 14 منطقة في غزة لمغادرة منازلهم.

واستمرارًا للعملية العسكرية التي يقودها جيش الاحتلال منذ 10 أيام قامت الآليات المدفعية الإسرائيلية بقصف محيط مستشفى “الوفاء” للتأهيل الطبي، ورعاية المسنيين شرقي مدينة غزة بعدة قذائف مدفعية، وإلحاق أضرار بالغة في مبنى المستشفى

أعلنت الصحة الفلسطينية أنه حتي الآن، قُتل 4 أطفال فلسطينيين، وأصيب 4 آخرون، مساء اليوم الخميس في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة، بعد ساعات قليلة من انتهاء مدة “التهدئة الإنسانية”، التي دعت لها الأمم المتحدة.