فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بالأقصر الأحد المقبل

قال الشيخ محمود رياض مدير منطقة الأزهر التعليمية بمحافظة الأقصر، إنه سيتم فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الثانوية، المتضررين من النتيجة، يوم الأحد المقبل، مقابل مبلغ مالي 101 جنيه.

وأشار رياض الي أن امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، ستعقد في الـ16 من أغسطس القادم، وستتخذ إجراءات مشددة لضبط الامتحانات، لإجهاض أي محاولة للغش.

وأكد رياض علي وصول كشوف نتائج المرحلة الثانوية بالتعليم الأزهري إلي مختلف المعاهد الأزهرية بالمحافظة ليتم إعلانها بدءا من اليوم، مشيراً إلي أن نسبة النجاح فى الثانوية الازهرية ادبى بالمحافظة بلغت 33% فيما بلغت نسبة النجاح في القسم العلمى 55% وبلغت نسبة النجاح بين المكفوفيين 24%.

و حصل على المركز الأول في القسم الأدبي كريمة حسن الضوى بمجموع 548 درجة وحصلت أميرة عوض على المركز الثاني بمجموع 544 درجة والثالث لعلياء رمضان بمجموع 544 درجة والرابع لسمية عوض الله بمجموع 543 درجة والخامس لمحمود عبد الحكيم بمجموع 538 درجة والخامس مكرر لمروة العزب إبراهيم بنفس المجموع.

وفي القسم العلمى حصلت الطالبة ريهام سيد يوسف علي المركز الاول بمجموع 616 درجة والمركز الثاني للطالبة آلاء جمال عبد الله بمجموع 614 درجة والثالث للطالبة آية حسين جمال بمجموع 614 درجة والمركز الرابع حصلت عليه فاطمة زين العابدين 613 درجة والخامس للطالبة الشيماء جمال رضا 612 درجة.