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“الأوقاف” تجدد موقفها الرافض لأى مظهر من مظاهر التطبيع مع إسرائيل

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“الأوقاف” تجدد موقفها الرافض لأى مظهر من مظاهر التطبيع مع إسرائيل “الأوقاف” تجدد موقفها الرافض لأى مظهر من مظاهر التطبيع مع إسرائيل

وزارة الأوقاف-أرشيفية

جددت وزارة الأوقاف، موقفها الرافض لأى مظهر من مظاهر التطبيع مع “الكيان الصهيوني” ، ورفضها سفر أي من دعاتها إلى دولة فلسطين بتأشيرة إسرائيلية.

ونفت الوزارة ، فى بيان لها اليوم الخميس ، ما نسبه أحد المواقع كذباً وافتراءً إلى وزارة الأوقاف أن إسرائيل جارة ينبغي التطبيع معها واصفة هذه الأكاذيب بأنها محاولة من أصحاب النفوس الخربة ومُروجي الشائعات ودعاة الهدم والتخريب .

وأكدت وزارة الأوقاف أن هذا كله محض افتراء وكذب وتضليل ، يُقصد به تهييج الرأي العام تجاه بصفة عامة ووزارة الأوقاف بصفة خاصة.

وأشارت إلى أن ما يتصل بالمعاهدات الدولية فهو شأن الدولة وقيادتها السياسية ولا دخل للأوقاف به.

أ ش أ

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