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محافظ البحر الأحمر: لن تفرض علي مصر إرادة خارجية‎

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محافظ البحر الأحمر: لن تفرض علي مصر إرادة خارجية‎ محافظ البحر الأحمر: لن تفرض علي مصر إرادة خارجية‎

محافظ البحر الأحمر

أكد اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، أن انهت استحقاقين ديمقراطيين من خريطة المستقبل ويتبقي الاستحقاق الآخير هو انتخابات مجلس النواب.

وأضاف عبدالله خلال احتفال الافطار الجماعي الذي نظمته مديرية أمن البحر الأحمر لنحو 400 من الأفراد والأمناء والضباط وبمشاركة قيادات القوات المسلحة وقوات الشرطة بالمحافظة.

وتابع عبدالله أنه لن تفرض علي الشعب المصري إرادة خارجية وأنه لن يبني مصر وحدها إنما مشاركة ابناء الشعب هي الاهم في البناء واضاف ان قيادة السياسية المتمثلة في الرئيس اعطي القدوة والمثل في التضحية يوم 3 يوليو و في ان من يمتلك اموالا فعليه ان يعطي نصفها لمصر ومن لا يملك المال فعليه بالعمل وان الخير قادم لمصر واشاد عبدالله بالجهود الامنية في تامين الحركة السياحية بالبحر الاحمر..

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