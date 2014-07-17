الجيش الإسرائيلي يعترض طائرات بدون طيارلـ “حماس”

اعترضت بطاريات صواريخ “باتريوت” الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، طائرة أخرى بدون طيار أطلقت اليوم من قطاع غزة.

وأوردت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية على موقعها الالكتروني ، أنه للمرة الثانية خلال عملية “الجرف الصامد” التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، تطلق حركة “حماس” طائرة بدون طيار من طراز “أبابيل 1″، مضيفة أن بطاريات صواريخ “باتريوت” اعترضت الطائرة .

وأوضحت الصحيفة أن كتائب “عز الدين القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس” أعلنت مسئوليتها عن إطلاق الطائرات بدون طيار “أبابيل 1″، قائلة أنه كان يهدف إلى مهاجمة هدف في عمق إسرائيل .

وكانت “حماس” قد أطلقت يوم الإثنين الماضي، طائرة بدون طيار إلى داخل إسرائيل للمرة الأولى منذ بداية الصراع بين الجانبين ، ولكن صواريخ “باتريوت” اعترضتها أيضاً.

أ ش أ