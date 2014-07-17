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الجيش الإسرائيلي يعترض طائرات بدون طيارلـ “حماس”

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الجيش الإسرائيلي يعترض طائرات بدون طيارلـ “حماس” الجيش الإسرائيلي يعترض طائرات بدون طيارلـ “حماس”

طائرات بدون طيار-أرشيفية

اعترضت بطاريات صواريخ “باتريوت” الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، طائرة أخرى بدون طيار أطلقت اليوم من قطاع غزة.

وأوردت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية على موقعها الالكتروني ، أنه للمرة الثانية خلال عملية “الجرف الصامد” التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، تطلق حركة “حماس” طائرة بدون طيار من طراز “أبابيل 1″، مضيفة أن بطاريات صواريخ “باتريوت” اعترضت الطائرة .

وأوضحت الصحيفة أن كتائب “عز الدين القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس” أعلنت مسئوليتها عن إطلاق الطائرات بدون طيار “أبابيل 1″، قائلة أنه كان يهدف إلى مهاجمة هدف في عمق إسرائيل .

وكانت “حماس” قد أطلقت يوم الإثنين الماضي، طائرة بدون طيار إلى داخل إسرائيل للمرة الأولى منذ بداية الصراع بين الجانبين ، ولكن صواريخ “باتريوت” اعترضتها أيضاً.

أ ش أ

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