اقتصاديون: قرار رفع أسعار الفائدة إجراء تقشفي.. وسط تخوفات من الكساد

كتب – بدر البنداري

قررت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة الاسترشادية، إلى 9.25%، للودائع، و10.25% للاقراض، أملاً منها في كبح جماح التضخم، خاصةً مع التوقعات بمزيد من الارتفاع في الأسعار عقب الرفع الجزئي لدعم المنتجات البترولية.

إلا أن هذا الرفع جاء على خلاف توقعات الاقتصاديين، التي سيطرت عليها فكرة التثبيت، وليس الرفع، خاصةً مع الاتجاه العام الذي شهدته أسعار الفائدة عقب ال30 من يونيو، من عدة قرارات خفض وتثبيت متتالية.

واستند هؤلاء على أن الارتفاع في الأسعار الذي شهده السوق الفترة الماضية، ناتجاً عن رفع جزئي للدعم الحكومي، وليس ناتجاً عن زيادة في معروض نقدي مع الأفراد في السوق المحلية، بالإضافة إلى أن السياسة الإنكماشية والتي من شأنها أن تقلل القوى الشرائية ما يؤدي إلى الكساد الاقتصادي بالسوق، وهو ما ليس لدينا أي معلومات عن احتمالية دخول ضخ أي نقود أجنبية من الخارج خلال الفترة الحالية لتجنب هذا الكساد.

إلا أنهم قالوا أنه من المؤكد أن لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي تمتلك المعلومات التي نفتقر إليها، والتي استندت عليها لاتخاذ قرارها.

فمن جهته توقع الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن تقوم الحكومة بتثبيت سعر الفائدة نظرا ً لعدم ارتفاع التضخم بالنسبة الكبيرة خلال الشهر املاضي، وهو أقل نسبياً من معدله عن نفس الفترة من العام الماضي،

وأضاف إبراهيم أن المستثمر بحاجة إلى أن يكون عنده استقرار في الرؤية المستقبلية للمناخ الاقتادي للدولة، والاتجاه العام خلال الفترة الماضية خاصةً عقب الـ30 من يونيو، هو إما اتجاه للخفض أو التثبيت، وهو المشجع أيضاً على الاستثمار حيث يقلل تكلفة الاقتراض ويرفع من معدلات السيولة وبالتالي يحقق رواجاً اقتصادياً.

مشيراً إلى أن رفع سعر القائدة من شأنه أن يسحب السيولة من السوق، أملاً في حاملي النقود من الاستفادة من عائد الإدخار فيودعون نقودهم في البنوك، وبالتالي تقليل القوى الشرائية، كما يؤدي إلى رفع تكلفة الاقتراض وبالتالي تقليل الاستثمار ورفع معدلات البطالة.

ومن جهته قال رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك العاملة في مصر، إن ما تقوم به الحكومة المصرية يشبه كثيراً الإجراءات التقشفية التي قامت بها اليونان وقت أزمتها الاقتصادية، من رفع للدعم والحد من الوظائف الحكومية، ووضع حداً أقصى للأجور ورفع معدلات الفائدة، إلّا أنه أشار إلى أن اليونان كانت تعتمد على حزمة مساعدات تحفيزية من الاتحاد الأوروبي تخطت الـ200 مليار يورو، ما حالت دون حدوث الكساد، حيث تم ضخها في السوق وتجاوزت أزمة نقص السيولة.

وأضاف مسؤول قطاع الخزانة، إن لجنة السياسات النقدية من المؤكد أن يكون عندها معلومات “نفتقر إليها” وفق قوله، اعتمدت عليها في اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة، الذي وصفه بـ”غير الموفق”، مع المعطيات الحالية، من حاجة إلى زيادة معدلات الاستثمار، وهو الأمر الذي لا يتوافق مع رفع أسعار الفائدة، خاصة وأن هذا القرار وفق وصفه لن يواجه التضخم، وفقاً لأن سبب ارتفاع الأسعار هنا ليس بسبب زيادة المعروض النقدي -متفقاً مع الدكتور هشام إبراهيم، إلا أنه بسبب رفع جزء كبير من الدعم.

وأنهى المسؤول تعليقه بأن الحكومة بحاجة ماسة إلى توفير نقود أجنبية من الخارج يتم ضخها في السوق المحلية، لضمان كفاءة وفاعلية لههذا القرار.