الكبّة المشويّة

المقادير:

لعجينة الكبّة:

- 75 جراماً من البرغل الأبيض الناعم

- 75 جراماً من لحم الضأن المفروم المتبّل بـ 5 جرامات من الملح و5 جرامات من الفلفل

- 15 جراماً من البصل

للحشو:

- 50 جراماً من اللحم المفروم الخشن والمخلوط بـ 50 جراماً من الدهن

- 20 جراماً من الصنوبر

- ملعقة كبيرة من دبس الرمان

- 5 جرامات من الملح والفلفل الأبيض

طريقة التحضير:

1. لإعداد عجينة الكبّة: ينقع البرغل لمدّة 10 دقائق ويصفّى، ثم يخلط مع لحم الضأن. ثمّ يوضع هذا الخليط مع البصل في ماكينة اللحم على الوجه الناعم، وتكرّر هذه العملية مرّتين.

2. لإعداد الحشو: يوضع اللحم والدهن في قدر ساخنة على النار، ويقلّب مع البهار والملح حتّى ينضج، ثمّ يضاف دبس الرمّان والصنوبر.

3. تشكّل العجينة على شكل أقراص، وتُحشى بحشو اللحم، ثمّ تشوى الأقراص على النار (الفحم) أو الشوّاية، وتقدّم مع الخضَر المسلوقة.

نصيحة «الشيف»: يمكن تحضير صلصة خاصّة للكبّة، عبر خلط الطحينيّة والزبادي والشطّة.

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