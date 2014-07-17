حساء العدس والبرغل

المقادير:

- 4/1 كوب من البرغل الخشن

- 2/1 كوب من العدس المجروش

- 6 كوب من الماء أو المرق

- 1 حبة صغيرة من البصل المبشور

- 2 فصّ من الثوم المهروس

- 1 ملعقة صغيرة من الملح

- 4/1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

- 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

- 2 ملعقة كبيرة من الدقيق

- 4/1 كوب من عصير الطماطم

- 2 ملعقة كبيرة من النعناع الأخضر المفروم

- 2 ملعقة كبيرة من الكزبرة الخضراء المفرومة

- 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون

طريقة التحضير :

1ـ في قدر عميقة، ضعي البرغل والعدس، أضيفي الماء، سخّني على نار قويّة إلى أن يغلي الماء وتتكوّن رغوة على سطحه. ثمّ تخلّصي من الرّغوة.

2ـ أضيفي البصل والثوم، والملح والفلفل. ثمّ غطّي القدر، ودعي هذا المزيج يطهى على نار هادئة لمدّة 20 دقيقة، إلى أن ينضج العدس والبرغل.

3 - في مقلاة صغيرة، سخّني زيت الزيتون على نار متوسّطة. أضيفي الدقيق، وقلّبي إلى أن يُصبح ذهبيّ اللون. أضيفي عصير الطماطم ونصف كميّة النعناع والكزبرة، وقلّبي لمدّة دقيقتين إلى ثلاث دقائق. أضيفي هذا المزيج إلى العدس والبرغل في القدر مع التقليب، إلى أن يسمك الحساء قليلاً. دعي الحساء يغلي لدقائق خمس، مع الاستمرار في التقليب.

4 ـ اسكبي الحساء في أطباق التقديم، ووزّعي الكمية المتبقّية من النعناع وعصير الليمون. قدّميها مباشرة.

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