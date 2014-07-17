سلطة الجزر المسلوق

المقادير:

نصف كيلو من الجزر حوالي 10 جزرات

3 فصوص من الثوم مفروم

قليل من الزعفران

1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود

1/4 ملعقة صغيرة من الملح

5ملاعق كبيرة من الكزبرة و البقدونس

4 ملاعق كبيرة من الزيت

الطريقة:

1. يغسل الجزر ثم يقشر ثم يقطع الى مكعبات كبيرة أو حلقات (حسب الرغبة) و بعدها يسلق .

2. يسلق الجزر في الماء مع الملح و عندما يستوي يغسل بالماء البارد ثم يصفى .

3. في مقلاة نضع الجزر و جميع المقادير مع التحريك لمدة 10 دقائق

4. يقدم دافئا .

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