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سلطة الجزر المسلوق

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سلطة الجزر المسلوق سلطة الجزر المسلوق

الخميس 17-07-2014 11:50

المقادير:

نصف كيلو من الجزر حوالي 10 جزرات 
 3 فصوص من الثوم مفروم 
قليل من الزعفران 
1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود

 1/4 ملعقة صغيرة من الملح 
 5ملاعق كبيرة من الكزبرة و البقدونس 
4 ملاعق كبيرة من الزيت

 

الطريقة:

1.      يغسل الجزر ثم يقشر ثم يقطع الى مكعبات كبيرة أو حلقات (حسب الرغبة) و بعدها يسلق

2.      يسلق الجزر في الماء مع الملح و عندما يستوي يغسل بالماء البارد ثم يصفى

3.      في مقلاة نضع الجزر و جميع المقادير مع التحريك لمدة 10 دقائق

4.      يقدم دافئا .

 

 

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