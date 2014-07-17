سلطة الجزر المسلوق

الخميس 17-07-2014 11:50
المقادير:
نصف كيلو من الجزر حوالي 10 جزرات
3 فصوص من الثوم مفروم
قليل من الزعفران
1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود
1/4 ملعقة صغيرة من الملح
5ملاعق كبيرة من الكزبرة و البقدونس
4 ملاعق كبيرة من الزيت
الطريقة:
1. يغسل الجزر ثم يقشر ثم يقطع الى مكعبات كبيرة أو حلقات (حسب الرغبة) و بعدها يسلق .
2. يسلق الجزر في الماء مع الملح و عندما يستوي يغسل بالماء البارد ثم يصفى .
3. في مقلاة نضع الجزر و جميع المقادير مع التحريك لمدة 10 دقائق
4. يقدم دافئا .
لا تفوّتوا أبداً متابعة تطبيق "سيدتي" لأنه دليلكم الوحيد في الطبخ والمطبخ وحمليه الآن مجاناً على هذا الرابط